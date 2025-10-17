Nota Leída 92

16/10/2025

Se descompensó, volcó, chocó un remis y un poste

| Provinciales |

Un violento siniestro vial ocurrió durante la tarde de este Jueves, en inmediaciones del Punto Giro de la zona Norte de la Ciudad.

El conductor de un Fiat Palio de color gris, con licencia de taxi, sufrió una descompensación, dio varios tumbos, chocó con un remis y luego terminó impactando contra un poste del tendido eléctrico.

El taxista, de apellido Fernández de 61 años, debió ser trasladado al Hospital San Juan Bautista para su asistencia, mientras que el remisero resultó ileso.