13/02/2026 || Provinciales |
Se incendió un colectivo en Fray Mamerto Esquiú
Un colectivo perteneciente a la empresa 25 de Agosto sufrió un incendio mientras circulaba por la localidad de San Antonio.
De acuerdo a lo manifestado por testigos, el hecho ocurrió hace minutos en el ingreso al Barrio Juan XXIII. La unidad comenzó a incendiarse y las llamas se esparcieron rápidamente.
De inmediato los pasajeros abandonaron el rodado, sin que se registren personas lesionadas.
Trascendió que el colectivo no habría tenido matafuegos y que un circunstancial automovilista habría utilizado el suyo para ayudar a sofocar el fuego.
Aún se desconocen los motivos por los cuales se originó el siniestro. /Radio Valle ViejoTEMAS RELACIONADOS: CATAMARCA