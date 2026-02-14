Nota Leída 26
Provinciales | 13/02/2026

Se incendió un colectivo en Fray Mamerto Esquiú

colectivo

Un colectivo perteneciente a la empresa 25 de Agosto sufrió un incendio mientras circulaba por la localidad de San Antonio.

 

De acuerdo a lo manifestado por testigos, el hecho ocurrió hace minutos en el ingreso al Barrio Juan XXIII. La unidad comenzó a incendiarse y las llamas se esparcieron rápidamente.

 

De inmediato los pasajeros abandonaron el rodado, sin que se registren personas lesionadas.

 

Trascendió que el colectivo no habría tenido matafuegos y que un circunstancial automovilista habría utilizado el suyo para ayudar a sofocar el fuego.

 

Aún se desconocen los motivos por los cuales se originó el siniestro. /Radio Valle Viejo

