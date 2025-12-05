Nota Leída 740

05/12/2025

Se incendió una vivienda mientras dormían dos menores

Un incendio arrasó con todas las pertenencias de una familia, en la zona Norte de la Capital catamarqueña.

El siniestro se reportó esta mañana, cuando la madre de la familia se encontraba trabajando y sus dos hijos, de 11 y 14 años, estaban durmiendo.

La niña de 11 años comenzó a percibir el calor, y ayudó a su hermano de 14, quien tiene un retraso madurativo, a salir del hogar y ponerse a salvo, mientras el fuego consumía la casa. Marilyn, la mamá de los menores, se encontraba trabajando en ese momento.

Sucedió sobre calle Santa Inés, y se solicita a la comunidad, todo tipo ayuda como alimentos, ropa, elementos de higiene, etc.