Nota Leída 59

| Provinciales | 31/03/2026 |

Se mantiene la alerta amarilla por tormentas y viento para este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este martes 31 de marzo alertas amarillas por tormentas y vientos, que alcanzarán a al menos nueve provincias durante la tarde y noche.

La advertencia por tormentas rige para la zona cordillerana de Salta y Jujuy, el oeste de Catamarca, además de Mendoza, San Luis, el sur de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y Río Negro. En estas áreas se prevén fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, con abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera local.

También, se activó alertas por vientos para Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Según el organismo, estas provincias serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

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