30/01/2026

Se prorroga el uso exclusivo de la receta digital

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) hizo lugar al pedido de los médicos de posponer la implementación obligatoria de la receta digital para la prescripción y adquisición de medicamentos hasta el próximo 1 de marzo. Mientras tanto, seguirán conviviendo la receta en formato papel y digital.

La medida, solicitada por el Círculo Médico, responde a la necesidad de continuar con las instancias de adecuación y ajustes operativos. Al respecto, la Obra Social lleva adelante un trabajo conjunto con sus prestadores con el fin de asegurar que todos los profesionales cuenten con el margen suficiente respecto a la adopción de la receta digital.

Cabe remarcar que hasta el momento no está en agenda volver a posponer el uso exclusivo de la receta digital más allá del 1 de marzo, dado que la intención es avanzar hacia la implementación definitiva de la herramienta. De esta manera, se cumplen 6 meses de convivencia entre las modalidades digitales y físicas.

OSEP continúa orientado a fortalecer la seguridad, trazabilidad y transparencia en la prescripción y entrega de medicamentos, lo que optimiza los controles, evita irregularidades, reduce trámites presenciales y brinda a los afiliados una experiencia más ágil y segura.

La receta digital se suma a otras mejoras que puso en marcha la institución, como la actualización de la app OSEP Móvil Catamarca, que permite visualizar el historial de prestaciones y compra de medicamentos; el uso de credenciales y tokens sin conexión a internet; la integración de Mercado Pago para abonar órdenes y autorizaciones; y el Portal de Trámites, que facilita la autogestión de derivaciones de manera online.