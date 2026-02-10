Nota Leída 72

10/02/2026

Se realizará en Catamarca el primer encuentro therian abierto al público

El próximo 1 de marzo se llevará a cabo en Catamarca la primera juntada therian de la provincia. El encuentro, abierto al público, tendrá lugar en la Plaza Alameda entre las 18 y las 20 horas y está dirigido a personas que se identifican internamente con animales desde una vivencia personal, psicológica o espiritual.

Los therians son personas que mantienen su identidad humana, pero que sienten una conexión profunda e interna con un animal, ya sea a nivel psicológico, emocional o espiritual. Esta identificación no implica creerse físicamente un animal ni actuar de forma permanente como tal, sino que forma parte de la manera en que la persona se percibe a sí misma y construye su identidad personal.

Desde la organización difundieron una serie de recomendaciones para garantizar una convivencia respetuosa durante la actividad. Entre ellas se destacan no protagonizar peleas ni comportamientos agresivos, evitar ladridos violentos, priorizar el autocontrol, especialmente en situaciones de celos, y mantener el respeto mutuo al momento de conocerse.

Asimismo, indicaron que quienes asistan podrán reconocerse entre sí mediante el uso de máscaras, colas, guantes u otros accesorios vinculados a su identificación animal, siempre dentro de un marco de respeto y cuidado del espacio público.

La convocatoria, que se viralizó en redes sociales, despertó curiosidad y debate, y marca un precedente en la provincia al visibilizar una expresión identitaria poco conocida en la región.

