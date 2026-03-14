Nota Leída 83

| Locales | 14/03/2026 |

Se realizó la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Londres

En su discurso, el intendente comentó que en una charla con el gobernador Raúl Jalil, este le había anticipado que se vendrían tres meses difíciles pero a pesar de todo, enfatizó: “Nunca dejamos de lado la asistencia social, nunca dejamos de hacer obra pública, nunca hemos dejado de asistir en materia ambiental y en cualquier área”.

Luego, el intendente de Londres subrayó con entusiasmo que: “Somos el único municipio, y lo digo con orgullo, que no tiene becados”, añadiendo: “Agradezco a quienes aplauden y a quienes no, porque esto demuestra que no les agrada que en muchas ocasiones los empleados municipales no estén más precarizados aquí en Londres y cuenten con cobertura de salud, un aporte jubilatorio y que hagamos lo necesario para mejorar sus sueldos”.

En otra parte de su discurso, el jefe comunal señaló que: “Actualmente, el 80% de la coparticipación está afectado”.

“Hoy en día, lo único que tenemos es el ingreso de una coparticipación”.

En cuanto al aguinaldo, Rodríguez explicó que este año, antes del pago del aguinaldo: “Desde diciembre, el gobierno nos depositó a través del Fideicomiso Minero para proyectos en ejecución, que están en una cuenta diferente a la habitual, un total de 42.389.000 pesos”.

“Este fondo fue asignado a todos los municipios, no solo a nosotros; quiero que esto quede claro. Y la gran mayoría, o todos los municipios, utilizaron ese dinero para cubrir el aguinaldo, debido a que las finanzas provinciales han tenido altibajos”. Luego, aseguró que: “Por eso, cuando solicitamos ayuda, fue la mitad; la otra parte provino de este fondo”.

En lo referente a los salarios, adelantó que: “A partir de abril implementaremos un aumento de 56 mil pesos. Esto se incrementará de tal manera que ningún contratado reciba menos de 300 mil pesos netos. Y ningún empleado de planta permanente de categoría 10 recibirá menos de 450 mil pesos netos”.

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