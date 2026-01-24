Nota Leída 218

Se registró un sismo en Antofagasta de la Sierra

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que durante la madrugada de este sábado 24 de enero se registró un sismo de magnitud 3,3 con epicentro en la provincia de Catamarca.

El movimiento telúrico ocurrió a las 03:18:59 y fue calculado de manera automática por el organismo, quedando sujeto a revisión por parte de un sismólogo.

De acuerdo con los datos oficiales, el epicentro se ubicó a 40 kilómetros al suroeste de Antofagasta de la Sierra, a 248 kilómetros al oeste de San Miguel de Tucumán y a 279 kilómetros al suroeste de la ciudad de Salta.

El sismo tuvo una profundidad de 256 kilómetros, lo que indica que se produjo a gran profundidad, una característica que suele disminuir la percepción en superficie.

Hasta el momento no se reportaron daños materiales ni personas afectadas. Desde el INPRES se habilitó el habitual formulario para que los ciudadanos puedan informar si percibieron el movimiento.