03/03/2026

Se viene el feriado con fin de semana XXL

Se terminó la racha de semanas eternas y el calendario finalmente lanza un fin de semana de cuatro días que llega justo cuando el calor empieza a dar tregua y las ganas de escaparse están por las nubes. ¿Es feriado para todos? ¿Te lo tienen que pagar doble o te toca trabajar igual?

¿Cuándo abre el próximo fin de semana extralargo en Argentina?

Marzo 2026 no viene solo con el comienzo de las clases y la vuelta a la rutina pesada, también viene con un respiro para grandes y chicos. El primer día feriado cae martes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Al ser un feriado inamovible, el Gobierno decidió decretar que el lunes 23 de marzo sea día no laborable con fines turísticos.

Si no te toca trabajar el lunes, te queda un bloque de descanso que arranca el sábado 21 y termina recién el miércoles 25.

¿Es feriado o día no laborable el lunes 23 de marzo?

Acá es donde se arma el lío en las oficinas y grupos de WhatsApp. No es lo mismo un feriado nacional que un día no laborable, y la diferencia te puede generar un problema.

El martes 24 es feriado: Es ley. Rige el descanso dominical y si tu jefe te pide que vayas, te lo tiene que pagar doble. No hay mucha vuelta que darle.

El lunes 23 es día no laborable: Las empresas tienen la potestad de decidir si se trabaja o no. Si el jefe dice que se abre, vas y cobrás como un día común, sin extras.

¿Cómo se paga si me toca trabajar durante el feriado de marzo?

La Ley de Contrato de Trabajo es clara al respecto. Para el martes 24, en el cálculo es: se percibe el salario correspondiente a la jornada habitual más un monto igual. Básicamente, cobrás el doble.

En cambio, para el lunes 23, si la empresa decide trabajar, el salario es simple. No hay recargo ni compensatorio.

¿Cuáles son los próximos feriados que quedan para el resto del 2026?

Si por alguna razón te perdés este descanso de marzo, no te angusties, que el 2026 viene cargado de oportunidades para armar planes.

Abril

Jueves 2 y Viernes 3 Malvinas y Semana Santa (Combo explosivo)

Mayo

Viernes 1 y Lunes 25 Dos fines de semana largos asegurados

Junio

Lunes 15 Paso a la Inmortalidad de Güemes

Julio

Jueves 9 y Viernes 10 Otro extralargo de 4 días para el invierno

Agosto

Lunes 17 San Martín nos regala 3 días

Octubre

Lunes 12 Descanso por la Diversidad Cultural

Noviembre

Lunes 23 Día de la Soberanía Nacional

Diciembre

Lunes 7 y Martes 8 El último mega descanso antes de las fiestas