01/03/2026

Se viene un fuerte incremento en la tarifa de energía eléctrica

A partir de hoy rige el nuevo cronograma de subsidios a la energía implementado por el Gobierno Nacional, cuyo impacto en Catamarca se traducirá en un fuerte incremento de las tarifas. Esto ocurrirá porque el tope de consumo subsidiado se reducirá a la mitad o a un tercio en el caso de algunos departamentos, por lo que los hogares pagarán más caro el servicio. En paralelo, rige la Emergencia Provincial hasta el 9 de julio, por lo que EC SAPEM podrá solicitar actualizaciones del VAD cada vez que resulte necesario.

El cronograma mensual de subsidios a la energía que fue diseñado por la Secretaría de Energía de Nación comienza a regir hoy mismo y el tope subsidiado será solo de 150 kWh para todos los usuarios de Catamarca, sin distinción de zona. Esto implica un fuerte recorte de los subsidios al consumo energético de los usuarios residenciales.

Hasta ayer, el consumo subsidiado alcanzaba a los primeros 550 kWh a los usuarios de los departamentos de La Paz, El Alto, Ancasti, Capayán y Valle Viejo, departamentos que son considerados como «Zona Muy Cálida». Para los usuarios de la «Zona Cálida», es decir, aquellos de Paclín, Ambato, Fray Mamerto Esquiú, Capital y Santa Rosa, el subsidio alcanzaba a los primero 370 kWh. Por último, para los usuarios del resto de los departamentos de la provincia (Belén, Santa María, Pomán, Andalgalá y Antofagasta de la Sierra) el subsidio alcanzaba a los 300 kWh.

A partir de hoy, para todos el consumo subsidiado sólo alcanzará los primeros 150 kWh, por lo que a partir de ahí, comenzarán a pagar la tarifa plena. Esto equivale a un tercio del consumo que tenían subsidiado en la «Zona Muy Cálida», donde un usuario que consuma 500 kWh pasará de haber pagado $63.272,91 a pagar $106.249,51 a partir de marzo.

En el caso de un usuario de la Zona Cálida de la provincia, desde marzo deberá pagar $106.249,51 por los mismos 500kwh por lo que en febrero pagó $79.024,02; y un usuario del oeste provincial también pagará $106.249,51 desde marzo por el mismo consumo por el que en febrero pagaba $87.505,39.

Emergencia

El Gobierno de la Provincia volvió a declarar el Estado de Emergencia en la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica en todo el territorio, mediante Decreto Acuerdo que estará vigente hasta el 9 de julio. Este instrumento autoriza a la empresa Energía de Catamarca (EC SAPEM) a solicitar la revisión del Valor Agregado de Distribución (VAD) «las veces que resulten necesarias», en función de las variables económicas.

También establece los tiempos para resolver esas solicitudes: una vez que EC SAPEM presente su pedido, el Ministerio de Desarrollo Productivo tendrá cinco días hábiles para convocar y difundir una audiencia pública. Finalizada la audiencia, dispondrá de otros cinco días hábiles para dictar la resolución correspondiente. Si se vence el plazo sin que se dicte resolución, la propuesta de EC SAPEM se considerará automáticamente aprobada en su totalidad.

Esto ya ocurrió en febrero de 2024, cuando se declaró por primera vez la emergencia energética provincial en sintonía con la política nacional impulsada por el gobierno de Javier Milei. Luego, en 2025, el Gobierno la prorrogó hasta el 31 de diciembre de ese año. La emergencia local está atada a la misma decisión que tomó el Gobierno nacional apenas asumió.

