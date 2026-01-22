Nota Leída 142

22/01/2026

Se vienen tormentas fuertes: rige alerta amarilla para hoy y mañana en varias localidades de Catamarca

| Provinciales |

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas para hoy y mañana en el oeste provincial.

Según el Sistema de Alerta Temprana el organismo, durante la noche de este jueves las localidades de Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Belén, Andalgalá, Santa María y Pomán serán afectadas por tormentas de variada intensidad. Este fenómeno meteorológico podría estar acompañados por caída ocasional de granizo, intensa actividad eléctrica, abundantes precipitaciones en cortos períodos y ráfagas.

El SMN anticipa valores de precipitación acumulada que oscilarán entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de que estos registros sean superados de manera puntual.

Estas condiciones adversas se repetirán durante la tarde y la noche del viernes, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.