Nota Leída 239

13/01/2026

Secuestran una camioneta robada a la Municipalidad de Belén

| Blog |

En la tarde de este lunes, la Justicia logró secuestrar un vehículo que el intendente de la ciudad de Belén, Cristian Yapura, había denunciado como sustraído en noviembre.

Durante la jornada el juez de Garantías en feria, Dr. Miguel Ángel Aybar, hizo lugar a la solicitud de la fiscalía a cargo de la Dra. Sabrina Rodas Tizón quien con la colaboración de la Comisaría Departamental realizó un allanamiento en un local de avenida Circunvalación y Pacífico Arquez en donde se encontraba la camioneta Citroën Berlingo afectada a la Dirección de la Mujer y la Familia.

Hasta el momento no se concretó la detención de personas sospechosas aunque la investigación continúa su curso.