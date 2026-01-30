Nota Leída 149

29/01/2026

LA PAZ

Secuestran una planta de Marihuana, tres motocicletas y motopartes tras medidas Judiciales

| Provinciales |

Durante la mañana del Jueves, bajo las directivas de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, efectivos de la Comisaría de San Antonio materializaron registros domiciliarios en dos inmuebles ubicados en la localidad de Quiroz, Departamento La Paz, donde secuestraron tres (03) motocicletas 110 cc., de diferentes marcas, las cuales presentarían adulteraciones en la numeración del motor, dos (02) llantas de motocicletas R14 y motopartes varias, que estarían vinculadas a un hecho ilícito, en virtud de lo cual quedaron a disposición de la Justicia interviniente.

Cabe hacer mención que, durante uno de los procedimiento, los numerarios policiales hallaron una (01) planta de Marihuana de unos 2 metros de altura aproximadamente, que estaba siendo cultivada, por lo que de inmediato dieron participación a sus pares del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Recreo), dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, quienes luego de llevar a cabo tareas de su especialidad, procedieron a incautarla, tomando intervención sobre esta situación el Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a seguir.