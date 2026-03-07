Nota Leída 20

07/03/2026 | Compartir | Provinciales |

Secuestraron vehículos y arrestaron a seis personas

Durante la jornada de ayer y la madrugada de hoy, efectivos de las Seccionales Primera, Octava, Novena y Décima Segunda de la Capital, de Fiambalá, Dpto. Tinogasta, de Huillapima, Dpto. Capayán y de la Comisaría Departamental Santa María, conjuntamente con los Grupos Especiales de la Institución, llevaron a cabo recorridos preventivos, operativos de control vehicular e identificación de personas en sus jurisdicciones.

En la oportunidad, los uniformados secuestraron un (01) automóvil y dieciséis (16) motocicletas de diferentes marcas y cilindradas, algunos de ellos por alcoholemia positiva. Además, en los distintos procedimientos, numerarios del GAM-Pampa, en la localidad de Villa Dolores y de la Comisaría Novena procedieron al arresto de seis personas, labrándose las actuaciones de rigor.

Cabe señalar que, luego de realizar las actas de infracción correspondientes, los rodados fueron remitidos a las dependencias policiales y Corralones Municipales respectivos.

TEMAS: