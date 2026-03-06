Nota Leída 141

06/03/2026

Segundo día de corte de la Ruta 40 en Belén

Desde ayer jueves, trabajadores municipales de la ciudad de Belén mantienen un piquete sobre la Ruta Nacional 40, en el acceso sur, donde reclaman un incremento en el sueldo mínimo y mejoras para los trabajadores con becas. En ese punto de protesta, los manifestantes plantearon dos demandas concretas relacionadas con los ingresos:

Elevar el sueldo mínimo a 800.000 pesos.

Incrementar las becas a 400.000 pesos.

Aixa Rodríguez, empleada contratada del municipio, en diálogo con los medios explicó que la manifestación comenzó el jueves a las 10 de la mañana frente al edificio donde se desarrollaba la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

“Nosotros la manifestación la empezamos ayer a la mañana a las diez, afuera de donde era el inicio de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de la Ciudad de Belén, donde estaba la presencia del señor intendente”, relató.

Según indicó, los trabajadores permanecieron en el lugar hasta el mediodía, cuando finalizó la sesión y el intendente los convocó a trasladarse al Palacio Municipal para dialogar. Allí, una delegación de diez manifestantes ingresó al despacho del jefe comunal para plantear su propuesta salarial.

“Cuando ingresamos, se puso en la mesa la propuesta que teníamos desde los empleados, a lo cual el intendente, junto con sus tres contadores, nos dijeron que no se podía porque la municipalidad quedaba en déficit”, afirmó.

El planteo de los trabajadores incluye cambios en la situación de los becados y un aumento para el resto del personal. De acuerdo con Rodríguez, desde el 1 de febrero un decreto municipal redujo la jornada de los becados de cuatro a dos horas diarias.

“Los becados en la actualidad están cobrando ciento ochenta mil pesos”, señaló.

La propuesta presentada al intendente plantea restablecer las cuatro horas de trabajo con un salario de 400 mil pesos para ese sector. Para el personal contratado y de planta permanente, los trabajadores pidieron un sueldo inicial de 800 mil pesos de bolsillo para la categoría 10, con incrementos según la escala.

Rodríguez explicó que actualmente los ingresos se ubican muy por debajo de esos montos. “Yo soy contratada, no llego a 280 mil pesos de bolsillo”.

Según datos que el propio intendente habría brindado en la reunión, en la municipalidad existen 1100 becados y cerca de 1000 trabajadores entre contratados y planta permanente.

La protesta se trasladó luego a la Ruta 40. Allí los trabajadores mantienen un corte con modalidad intermitente mientras esperan una respuesta del Ejecutivo municipal.

“En este momento continuamos con el corte de ruta, es la Ruta 40, en el ingreso de Belén, ahí tenemos la medida de que, cada una hora, hay pasada”, explicó Rodríguez.

Además, indicó que el bloqueo afecta principalmente a camiones vinculados con la actividad minera. “La fila inmensa de aproximadamente 40 o 50 o 60 camiones son todos de actividad minera”, señaló.

Los manifestantes sostienen que la medida continuará hasta que el intendente Cristian Yapura presente una propuesta salarial. “Desde el primer momento estuvimos abiertos al diálogo y a la negociación”, afirmó la trabajadora.

Modalidad del corte

El paso vehicular es periódico, permitiendo la circulación durante cinco minutos de vehículos particulares, no así a vehículos que tengan que ver con las empresas mineras.

La situación genera importantes demoras en el tránsito.

Una nueva protesta en Puerta de San José se suma a esta manifestación que ya se desarrolla desde ayer en el departamento Belén.

Nota relacionada:

Un escenario de tensión social en el oeste provincial

Los conflictos que se registran en Tinogasta, Fiambalá y Belén reflejan una situación que atraviesa a distintos sectores del empleo público en el interior de Catamarca.

Las protestas combinan reclamos salariales, denuncias por precarización laboral y cuestionamientos a las condiciones de trabajo, en un contexto donde los trabajadores sostienen que los ingresos actuales no alcanzan para cubrir el costo de vida.

Mientras las medidas de fuerza continúan y se multiplican las asambleas para definir nuevas acciones, el oeste provincial se consolida como el epicentro de una creciente presión social por mejoras salariales y respuestas concretas del gobierno provincial y de las autoridades municipales.

