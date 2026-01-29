Nota Leída 34

29/01/2026

¿Será que no le alcanzó las vacaciones? Intendente nuevamente de viaje

Mientras en el Departamento Valle Viejo, los vehículos se hunden todos los días, la señora Intendente, nuevamente «necesita ausentarse de sus funciones», para viajar a Córdoba.

Claro, ya no nos puede sorprender nada, luego de que no estuviera presente en el acto del 25 de Mayo por irse al Caribe.

Susana Zenteno se reincorporó a sus funciones hace muy pocos días, luego de unas «merecidas» vacaciones, pero hoy nos encontramos con que, nuevamente se ausenta del Departamento por dos días.

Según se informó oficialmente, la intendente hizo uso de su derecho a licencia, lo que motivó el correspondiente traspaso de mando.

​De acuerdo con la línea sucesoria institucional, la responsabilidad de conducir los destinos del municipio recayó sobre el concejal Darío Ramírez. El edil, quien se desempeña como presidente del Concejo Deliberante chacarero, asumió formalmente el cargo de manera interina mientras dure la ausencia de la mandataria.

En paralelo, los trabajadores de ese municipio recibieron un memorándum, en el que se les comunica que deben cumplir con sus horarios estrictamente, siendo sus jornadas de 6 horas. /Catamarcaya