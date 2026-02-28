Nota Leída 93

28/02/2026

SIDCA rechazó el ofrecimiento salarial del gobierno y ratificó el paro de 48 horas

En las horas previas al inicio oficial del ciclo lectivo 2026, todo es turbulento.

En asamblea, los docentes nucleados en SIDCA rechazaron la propuesta de incremento salarial del Gobierno por considerarla insuficiente.

Además, se confirmó el paro de 48 horas previsto para los días lunes 2 y martes 3 de marzo.

Cabe recordar que el Ejecutivo ofreció un bono de 80 mil pesos, actualización, actualización bimestral por inflación del punto índice docente y función jerárquica, elevar el salario mínimo en 800 mil pesos por cargo a partir de marzo y actualizar en julio por IPC.

