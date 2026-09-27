Nota Leída 672

| Provinciales | 27/09/2026 |

Siniestro fatal vial: murió una mujer tras un choque entre una camioneta y una moto

Un siniestro vial fatal se registró anoche, alrededor de las 21:30, en la zona Oeste de la Capital, más precisamente sobre la avenida Presidente Arturo Illia, entre las calles Fray Marco Antonio Juárez y Los Arrayanes.

De acuerdo con la información proporcionada, en el lugar se produjo una colisión entre una camioneta y una motocicleta, en circunstancias que aún son materia de investigación.

La camioneta involucrada era una Toyota Hilux, que era conducida por Sergio Mauro Ezequiel Orsi, de 39 años. El otro vehículo que participó del siniestro fue una motocicleta Motomel Blitz 110 cc., en la que circulaban Alex Pérez Medrano, de 22 años, y Liliana Noemí Herrera, de 51 años. Por causas que se investigan, ambos rodados colisionaron sobre la avenida Presidente Arturo Illia, dando lugar a un procedimiento policial y judicial destinado a determinar las circunstancias en las que se produjo el impacto.

Los ocupantes de la moto resultaron heridos

Como consecuencia de la colisión, los ocupantes del rodado menor sufrieron lesiones de consideración. Tanto Alex Pérez Medrano como Liliana Noemí Herrera fueron asistidos en el lugar por profesionales médicos del SAME, debido a la gravedad de las lesiones que habían sufrido como consecuencia del siniestro.

Luego de recibir las primeras atenciones, ambos fueron trasladados al Hospital San Juan Bautista, donde continuaron con la asistencia médica correspondiente. La evolución de la mujer de 51 años fue seguida durante las horas posteriores al accidente, dado que era quien había resultado más herida y eso hacía que su cuadro fuera el más preocupante, hasta que finalmente se produjo el desenlace fatal.

El fallecimiento

De esta manera el siniestro vial tuvo la consecuencia más grave con el fallecimiento de Liliana Noemí Herrera, de 51 años. La mujer permanecía internada en el nosocomio capitalino después de haber sido trasladada desde el lugar del accidente debido a las lesiones de consideración sufridas en el impacto.

Sin embargo, pese a la asistencia recibida, a las 10:20 de la mañana de este domingo perdió la vida a raíz de las graves heridas sufridas. De esta manera, el episodio ocurrido durante la noche sobre avenida Presidente Arturo Illia terminó convirtiéndose en un siniestro vial fatal, con la muerte de una de las personas que se trasladaban en la motocicleta Motomel Blitz 110 cc.

Intervención policial y judicial

A partir del siniestro se desplegó un procedimiento que involucró a distintas áreas vinculadas con la investigación de este tipo de hechos. En el lugar y posteriormente en las actuaciones intervinieron efectivos de la Comisaría Cuarta, quienes participaron del procedimiento correspondiente tras la colisión.

También trabajaron peritos de la Dirección General de Criminalística, cuya intervención forma parte de las tareas destinadas a documentar y analizar las circunstancias relacionadas con el siniestro. A estas actuaciones se sumaron los sumariantes de la Unidad Judicial N° 4, encargados de labrar las actuaciones de rigor.

Todo el procedimiento se desarrolló bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste, que interviene en la investigación del hecho.

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