Nota Leída 608

| La Región | 26/09/2026 |

Un sueño nacido del corazón: Hualfín inaugura su nuevo Centro Médico Integral «ROYCA»

HUALFÍN.— Hay proyectos que se construyen con cemento y ladrillos, pero existen otros que se levantan, ante todo, con el alma. Eso es precisamente lo que vivirá hoy la comunidad de Hualfín con la inauguración oficial de su nuevo Centro Médico Integral, una iniciativa impulsada por el grupo Royca que busca transformar y acercar la atención de salud a todos los vecinos.

Detrás de este hito hay una historia marcada por el compromiso y la empatía. En una emotiva charla, Rosana Carreras, una de las principales impulsoras de este proyecto, compartió el profundo motivo que dio origen a este espacio: el dolor de haber visto partir a tantos jóvenes del pueblo y la urgente necesidad de contar con respuestas médicas a tiempo.

«Esto nació de un dolor. He visto partir a tanta gente joven en nuestro pueblo… Sabía que algo teníamos que hacer, que teníamos que cambiar esta realidad», confesó Rosana con la voz embargada por la emoción.

Prevención y atención al alcance de todos

Aunque el centro comienza de manera progresiva con tres consultorios adaptados para las primeras atenciones y análisis, el objetivo es claro: brindar prevención, seguimiento y diagnóstico oportuno a toda la población, evitando que las distancias o la falta de transporte sean un obstáculo para cuidar la vida.

A partir de esta semana, el espacio comenzará a recibir a sus primeros profesionales. Entre las especialidades y profesionales confirmados para formar parte de la atención se destacan:

Bioquímica: Lic. Cecilia Jaimes.

Medicina Clínica: Dra. Delgado (orientada también a la atención de PAMI).

Traumatología: Dr. Peralta (proveniente de Santa María).

Otras especialidades previstas: Alergia, endocrinología, pediatría, odontología, neurología, urología, psicología, psiquiatría, quiropraxia (a cargo de Sr. Rajido) y podología.

Un compromiso con la comunidad y la región

El impacto de este nuevo centro traspasa los límites de Hualfín. Según explicaron sus impulsores, las puertas están abiertas no solo para los vecinos locales, sino también para familias de localidades aledañas como Puerta de Corral Quemado y Villa Vil, que frecuentemente necesitan atención especializada sin tener que realizar largos traslados.

«Nuestra filosofía no es vender un producto, es brindar una solución. Mi mayor satisfacción será ver al primer paciente que se haga sus controles y podamos detectar a tiempo cualquier problema para que esté bien», concluyó Rosana, agradeciendo el apoyo incondicional de su familia, su equipo de colaboradores y los profesionales de la salud que creyeron en este sueño desde el primer día.

Con esta apertura, Hualfín no solo suma infraestructura médica, sino también una luz de esperanza para el bienestar y el futuro de toda su gente.

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