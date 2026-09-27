Nota Leída 79

| Locales | 27/09/2026 |

Siniestro vial fatal en Belén

Hoy, a las 06:06, en el kilómetro 210 de la Ruta Provincial N° 46, de la Ciudad de Belén, Departamento homónimo, se registró un siniestro vial fatal.

Juan Santos Vacasud (51), circulaba en una motocicleta Motomel Skua 250 cc., y por causas que se investigan, perdió el control del rodado y cayó al suelo.

A raíz del siniestro, el hombre resultó lesionado y fue asistido por profesionales médicos del Hospital Zonal, quienes lo trasladaron al nosocomio, donde finalmente a las 09:35, perdió la vida como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Por lo sucedido, numerarios de la Comisaría Departamental Belén labraron las actuaciones de rigor, bajo las directivas de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial.

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