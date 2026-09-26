Nota Leída 308

| Locales | 26/09/2026 |

TURISMO E IDENTIDAD LOCAL

Con peñas, ferias y «Lotería Turística», Londres despliega su patrimonio para celebrar el Día Mundial del Turismo

La Dirección de Turismo municipal diseñó una agenda especial para este sábado 26 y domingo 27 de septiembre bajo el lema global de innovación digital. Las actividades incluyen festejos en el Museo Folclórico y el lanzamiento de capacitaciones.



LONDRES – La histórica localidad se viste de gala este fin de semana para conmemorar el Día Mundial del Turismo 2026. Desde la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Londres se oficializó una variada grilla de actividades públicas y gratuitas diseñadas para poner en valor el riquísimo patrimonio natural, cultural, histórico y religioso que consolida a la ciudad como uno de los destinos más importantes del oeste catamarqueño.

La campaña de este año se encuadra bajo el lema «Agenda Digital e Inteligencia Artificial para rediseñar el turismo», buscando entrelazar las nuevas tecnologías con las tradiciones y la identidad de los artesanos y prestadores locales.

Cronograma completo de actividades

La comuna preparó atractivos para disfrutar en familia durante las dos jornadas:

Sábado 26 de septiembre:

• Feria Permanente y Lotería Turística (16:00 hs): El epicentro de la tarde sabatina será la Plaza Eusebio Colombres. Allí se instalarán los productores locales y se desarrollará una divertida «Lotería Turística». Los cartones de juego son completamente gratuitos y los vecinos e internados pueden retirarlos previamente en las casillas de información turística de la ciudad.

Domingo 27 de septiembre:

• Misa y Turismo Religioso (10:00 hs): La mañana dominical iniciará en la Plazoleta Virgen del Valle con una misa especial por el Día del Turismo. En ese marco institucional, se realizará el lanzamiento oficial de la «Capacitación en Turismo Religioso», una herramienta clave de cara a la inminente llegada de las reliquias del Beato Mamerto Esquiú a la región.

• Peña Día del Turismo y Aniversario (14:00 hs): Los festejos centrales se mudarán al predio del Museo Folclórico con una gran peña comunitaria. El evento servirá además para celebrar el 1° Aniversario de la Estación Ruta del Telar, acompañando la jornada con talleres en vivo, música folclórica y concursos para los asistentes.

Los imperdibles de la histórica ciudad

Desde el municipio recordaron que durante todo el fin de semana los visitantes podrán recorrer el circuito tradicional de atractivos que hacen único a Londres: el impactante Sitio Arqueológico y Feria en El Shincal de Quimivil, la Ruta del Telar, el Museo Folclórico, los productos regionales Ayni en Casa Bestani, el Camping «El Molino» y tomarse la clásica foto de recuerdo en el Kilómetro 4040 de la mítica Ruta Nacional 40.

«Invitamos a todos los vecinos y turistas a sumarse, festejar juntos y compartir nuestro orgullo por esta tierra que desborda historia y calidez en cada rincón», expresaron desde el equipo de turismo local al abrir las invitaciones.

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