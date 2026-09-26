Nota Leída 392

| Info General | 26/09/2026 |

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Escándalo y terror en Santa María: un hombre amenazó de muerte a su hermana con un hacha y terminó tras las rejas

El violento episodio ocurrió en una vivienda de la calle Esquiú al 900. La policía intervino de urgencia tras el llamado de auxilio de la víctima de 31 años. El agresor quedó a disposición de la Justicia.

SANTA MARÍA.– Un verdadero momento de terror y dramatismo se vivió en un domicilio de la ciudad de Santa María, cuando una fuerte disputa familiar escaló a niveles impensados y terminó con un hombre tras las rejas. Personal de la Comisaría de Santa María tuvo que acudir de urgencia a una vivienda ubicada sobre la calle Esquiú al 900, luego de recibir un desesperado pedido de auxilio que alertaba sobre un cuadro de violencia intrafamiliar en pleno desarrollo.

Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con una situación límite: un hombre de 36 años, de apellido Reinoso, estaba fuera de sí y acababa de amenazar de muerte a su propia hermana, una joven mujer de 31 años de edad. Lo más alarmante del caso es que, para amedrentarla y sembrar el pánico, el sujeto utilizó un hacha, transformando una discusión de hogar en un hecho delictivo grave.

Los policías actuaron con rapidez para contener al agresor y procedieron a su inmediata aprehensión dentro del inmueble, poniéndolo a resguardo antes de que la situación pasara a mayores. Durante el procedimiento de requisa en la escena, los efectivos procedieron al secuestro preventivo del hacha utilizada en el ataque, la cual quedó guardada en el pañol de pruebas bajo la calificación de arma blanca.

Por su parte, el detenido fue trasladado a la seccional policial y quedó alojado en los calabozos, bajo la custodia y a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial. Desde el ministerio fiscal se impartieron de inmediato las directivas de rigor para tomarle declaración a la víctima, realizar las pericias correspondientes y definir la situación de reclusión del imputado en las próximas horas.

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