Nota Leída 191

16/02/2026

Catamarca Capital

Siniestro vial: un motociclista se encuentra en estado crítico

| Provinciales |

Alrededor de las 5:40 de la mañana de este Lunes, se registró un grave choque en la avenida Güemes Este. Por motivos que todavía son materia de investigación, un hombre identificado por el apellido Herrera protagonizó un violento impacto mientras circulaba a bordo de una motocicleta Honda de 150 cc.

El siniestro se produjo cuando el rodado colisionó contra la platabanda de la rotonda ubicada frente al predio del Club San Lorenzo de Alem. Como consecuencia del golpe, el conductor salió despedido del vehículo y terminó tendido sobre un cantero del sector.

​Debido a la severidad de las lesiones sufridas, el motociclista fue asistido y trasladado en clave roja hacia el Hospital San Juan Bautista, donde permanece internado.

TEMAS: