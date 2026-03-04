Nota Leída 60

03/03/2026

Sobre el paro docente el Gobernador expresó: «vamos a tener que tomar medidas, ya se han iniciado sumarios»

| Provinciales |

En el día de hoy, Martes el Gobernador de Catamarca, Lic. Raúl Jalil, se refirió al paro que llevaron a cabo los docentes de toda la provincia.

El mandatario comenzó diciendo «hoy estamos con una caída muy importante en la recaudación nacional, producto de la actividad económica, eso nos preocupa. Vamos a ser muy prudentes en la toma de decisiones, sobre todo en lo que significa la política salarial».

En este sentido, agregó «llamo a los docentes, a los empleados municipales y a todos los que están con alguna intención o que están en algún proceso de conflicto, que lo hagan donde corresponde; a través del Ministerio de Trabajo como corresponde, porque sino, bueno… día trabajado día pagado. Sino vamos a tener que tomar algunas medidas».

Con respecto a esas medidas, Jalil adelantó que «ya se han iniciado a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, algunos sumarios».

