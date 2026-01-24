Nota Leída 121

24/01/2026

Subsidios eléctricos: se refuerza el apoyo a los sectores vulnerables

| Provinciales |

El esquema de subsidios a la energía eléctrica continúa vigente en Catamarca, con alcances diferenciados según la zona y el tipo de beneficio. Desde la Empresa Catamarqueña de Energía SAPEM (EC SAPEM) aclararon cómo funciona la tarifa social provincial y qué cambios introduce el nuevo sistema nacional de subsidios.

El responsable de prensa de la empresa, Aldo Palavecino, explicó que «la tarifa social provincial sigue activa para quienes se inscribieron oportunamente», aunque actualmente no se encuentra abierta la inscripción para nuevos beneficiarios. En total, unos 22.000 usuarios acceden al subsidio financiado con recursos propios de la Provincia.

Este beneficio consiste en 200 kilovatios/hora gratuitos por mes y una bonificación del 50% en el cargo fijo. Según se detalló, alcanza a todas las personas que completaron el trámite hasta el 3 de octubre del año pasado, fecha en la que cerró el último período de inscripción. Desde EC SAPEM señalaron que estos registros se habilitan de manera periódica y que, cuando ocurre, se informa a través de campañas oficiales y territoriales.

En paralelo, Palavecino se refirió al nuevo esquema de subsidios eléctricos impulsado por el Gobierno nacional, que comenzará a aplicarse a partir del 1 de febrero. Este sistema, denominado subsidios eléctricos focalizados, establece topes de consumo subsidiado que varían según la región climática.

Para la mayoría de los usuarios del país, el límite general se mantiene en 300 kilovatios hora subsidiados al 50%. Sin embargo, en las zonas consideradas cálidas y muy cálidas, ese tope se amplía durante los meses de mayor demanda.

«En el caso de Catamarca, el Valle Central, clasificado como zona cálida, tendrá un tope de 370 kilovatios hora subsidiados durante diciembre, enero y febrero», explicó Palavecino. En tanto, el Este provincial, considerado zona muy cálida, accederá a un límite mayor, que llegará hasta 550 kilovatios hora en el mismo período.

Desde la empresa aclararon que no todo el territorio provincial está alcanzado por esta ampliación, ya que la categorización responde a normas técnicas nacionales que dividen el país según condiciones climáticas.

Consumo masivo

En los meses de altas temperaturas, el uso del aire acondicionado se convierte en el principal factor de presión sobre el sistema eléctrico. Su funcionamiento explica hasta un tercio de la demanda total y suma cerca de 10.000 MW adicionales, lo que obliga a una planificación anticipada de generadores, transportistas y distribuidoras como EC SAPEM en Catamarca para sostener el servicio. El impacto de las olas de calor puede derivar en fallas a lo largo de toda la cadena energética.

Durante los días de calor extremo, el encendido masivo de equipos modifica abruptamente la curva de consumo y llega a representar hasta un 33% de la demanda eléctrica nacional. Este fenómeno no solo incrementa el uso de energía, sino que concentra ese crecimiento en pocas horas, cuando millones de aparatos se encienden casi en simultáneo. Según estimaciones del sector, el funcionamiento de los aires acondicionados en la temporada estival implica una exigencia cercana a los 10.000 MW, un valor que supera en alrededor de un 40% el promedio anual de demanda.

El abastecimiento de energía en el país se realiza a través del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), una red que conecta las distintas regiones y que se organiza en tres segmentos coordinados: la generación, a cargo de centrales térmicas, hidroeléctricas, nucleares y parques renovables; el transporte, que traslada la electricidad mediante líneas de alta tensión; y la distribución, que la acerca a los usuarios finales a través de redes provinciales y urbanas. La operación diaria y el despacho de energía están bajo la responsabilidad de Cammesa.