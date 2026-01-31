Nota Leída 149

31/01/2026

Tafí del Valle amaneció con una escena increíble: un auto volcó y quedó encima de una vivienda. Hay 5 heridos

| Info General |

Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este sábado 31 de enero, alrededor de las 02:30, en la ciudad de Tafí del Valle. El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 325, a la altura del kilómetro 2, en en La Ovejería, y tuvo como protagonistas a cinco mujeres que viajaban en un automóvil.

Por causas que aún son materia de investigación, un Volkswagen UP perdió el control mientras circulaba por la zona y terminó volcando sobre el techo de una vivienda, perteneciente a un vecino del lugar. El impacto generó momentos de tensión y obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia.

Personal de la Policía de Tucumán, dependiente de la Jefatura de Zona I de la Unidad Regional Oeste y de la Comisaría de Tafí del Valle, acudió al lugar del siniestro para asistir a las víctimas y asegurar la zona. Las cinco ocupantes del vehículo fueron atendidas en el lugar y luego trasladadas en ambulancia al hospital local para una evaluación médica preventiva.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones, aunque las autoridades indicaron que el parte será ampliado a medida que avancen las actuaciones correspondientes y se completen los informes médicos y periciales.