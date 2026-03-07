Nota Leída 74

Tarifazo: denuncian que las boletas de luz triplican los valores oficiales

La crisis energética y su impacto directo en el presupuesto de las familias catamarqueñas ha vuelto a encender las alarmas en la legislatura provincial. El diputado del MID, Fernando Baigorrí, elevó una dura crítica contra el Ejecutivo provincial tras realizar un análisis del costo de vida en los hogares, señalando una preocupante desconexión entre los datos presentados por las autoridades y el peso real de las facturas que los usuarios deben afrontar mes a mes. Según Baigorrí, lo que debería ser un servicio esencial se ha transformado en un gasto insostenible, poniendo en riesgo la economía doméstica de sectores que no cuentan con la amortización que sí poseen el comercio o la industria.

Un desajuste insostenible en el presupuesto familiar

El legislador del MID fue tajante al describir la situación: «Las cuentas simplemente no están cerrando». El análisis realizado por su equipo técnico se centró en viviendas de dimensiones reducidas que cuentan únicamente con equipamiento básico para enfrentar las temperaturas locales, tales como un aire acondicionado de 3000 frigorías, una heladera, un televisor y artefactos de iluminación LED. Para este perfil de hogar, los recibos llegan con montos que superan los 200 mil pesos mensuales, una cifra que choca de frente con cualquier planificación financiera familiar.

Esta situación no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto de creciente endeudamiento y morosidad en la provincia, dos indicadores que suelen anticipar tensiones sociales. A pesar de que durante la campaña electoral de 2025 el dirigente Rubén Manzi propuso una medida de emergencia consistente en un «stand by» de tres meses en el cobro de impuestos y servicios, la iniciativa fue desestimada y no logró avanzar en el debate legislativo.

El desafío a la veracidad de los datos oficiales

El punto más crítico del cuestionamiento de Baigorrí se centra en la fiabilidad de las estadísticas que utiliza el Gobierno para posicionar a Catamarca en el mapa tarifario nacional. Al contrastar las facturas reales con el ranking de costos eléctricos difundido durante 2025 y 2026, el legislador detectó una inconsistencia técnica significativa: mientras que en los registros oficiales distritos como Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Mendoza y Misiones reportan valores promedio de entre 76 mil y 110 mil pesos, Catamarca figura a mitad de tabla con un promedio de 39 mil pesos.

Ante estas cifras, Baigorrí lanzó un desafío público al Ejecutivo: «Con todo respeto a las autoridades, que muestren una sola boleta de luz con ese monto. Una sola». Para el diputado, el promedio de 39 mil pesos que figura en los informes oficiales no resiste la prueba de la realidad cotidiana de los catamarqueños.

Exigencia de soluciones concretas

El debate, además de técnico, tomó un giro político directo. Baigorrí cuestionó el alcance real del vínculo institucional que el gobierno provincial sostiene con el presidente Javier Milei y los sectores del oficialismo nacional. Según el legislador, si esta relación política es tan fluida como el Ejecutivo asegura, debe traducirse de manera urgente en beneficios tangibles para los usuarios y no quedar solo en el terreno de la diplomacia.

La conclusión del diputado es tajante: los bolsillos de los ciudadanos de Catamarca no pueden seguir funcionando como la variable de ajuste de una gestión que, por ahora, mantiene una distancia insalvable entre los números que publica y lo que realmente pagan las familias. Este escenario reabre un debate que muchos consideraban zanjado tras la última discusión tarifaria, instalando nuevamente la incertidumbre sobre cuánto más podrá resistir la economía doméstica este nivel de carga impositiva y de servicios.

