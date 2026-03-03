Nota Leída 101

03/03/2026

Temporal: corte total en la Ruta Provincial 307 hacia Tafí del Valle

Las intensas tormentas que azotan a Tucumán durante la mañana de este martes ya generan graves complicaciones en la red vial de la provincia. Las autoridades informaron hace instantes un corte total de tránsito en la Ruta Provincial 307, impidiendo el paso hacia y desde Tafí del Valle.

El bloqueo se produjo puntualmente a la altura del kilómetro 36,5, en el sector geográfico conocido como “El Aluvión”.

Detalles de la situación actual:

De acuerdo a los primeros reportes oficiales emitidos para advertir a los conductores, la interrupción del paso obedece a los siguientes motivos:

Causa: El desborde repentino de un arroyo cercano, provocado por la abundante e incesante caída de agua en las zonas altas.

Consecuencia: Fuerte arrastre de material (barro, sedimento y piedras) que quedó depositado sobre la cinta asfáltica, bloqueando el paso por completo.

Intervención: Cuadrillas y maquinaria pesada de la Dirección Provincial de Vialidad ya se encuentran en camino hacia el lugar para comenzar con las tareas de despeje y limpieza de la ruta. /El Ocho

