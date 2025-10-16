Nota Leída 90

16/10/2025

Tinogasta: Corte programado de energía eléctrica

a empresa EC SAPEM informó que este viernes 17 de octubre se llevará a cabo un corte programado del servicio eléctrico en la ciudad de Tinogasta, con motivo de realizar obras de mantenimiento general y mejoras en el sistema eléctrico.

De acuerdo al comunicado oficial, la interrupción del servicio se extenderá desde las 13:30 hasta las 17:00 horas, y afectará a diversas zonas del departamento, entre ellas el centro y este de la ciudad de Tinogasta, así como los barrios Progreso, Estación Norte, Gendarmería y Comodoro.

Desde la empresa distribuidora recordaron que estos trabajos forman parte del plan de mejoras programadas en la red eléctrica que se ejecuta de manera periódica para optimizar la calidad del servicio y garantizar mayor seguridad en el suministro.

Los usuarios pueden consultar la programación completa de cortes y mantenimientos en el sitio oficial de la empresa: ecsapem.com.ar.