03/03/2026

Tinogasta sigue firme: docentes autoconvocados sostienen el corte en Ruta 60 y reclaman respuestas

El conflicto salarial en Tinogasta sumó un nuevo capítulo con la continuidad del corte sobre la Ruta Nacional 60, una medida que los Docentes Autoconvocados de Tinogasta iniciaron este lunes y que se extendió hasta los primeros minutos de la madrugada de este martes.

La protesta se enmarca en el reclamo salarial que llevan adelante los educadores y en el rechazo a la conciliación obligatoria dictada por la Provincia. Pese a esa disposición oficial, los docentes decidieron sostener la acción directa y permanecer sobre la traza nacional, en una señal de firmeza frente a lo que consideran la falta de respuestas concretas.

La modalidad del corte es permanente, aunque con interrupciones programadas:

Liberación del paso cada dos horas.

Habilitación del tránsito durante 15 minutos en cada intervalo.

Este esquema se mantuvo durante toda la noche, consolidando una protesta que ya lleva más de una jornada y que impacta de manera directa en la circulación vehicular en la zona.

Exigencias concretas y pedido de mediación

El planteo de los docentes es preciso. Reclaman la presencia inmediata de alguna autoridad que pueda escuchar los pedidos vinculados a un incremento salarial y a mejores condiciones laborales.

El eje central del conflicto gira en torno a dos demandas principales:

Mejora salarial acorde a las necesidades del sector.

Condiciones laborales dignas.

Además, los referentes de la protesta señalaron que la presencia de funcionarios no solo debe limitarse a una instancia de diálogo formal, sino que buscan que actúen como mediadores ante el Gobernador, con el objetivo de canalizar el reclamo hacia una instancia de resolución política.

La advertencia fue explícita: si no existen respuestas concretas en el corto plazo, las medidas de fuerza podrían profundizarse en los próximos días, lo que anticipa un posible endurecimiento del conflicto.

Un frente ampliado bajo la consigna «la unión hace la fuerza»

La manifestación no se limita únicamente a los docentes. Bajo la consigna «la unión hace la fuerza», la protesta incorporó a otros sectores del ámbito público que también reclaman mejoras salariales y laborales.

En la jornada se sumaron:

Personal precarizado del sistema de salud.

No docentes precarizados.

Docentes Autoconvocados.

El denominador común es el reclamo por mejoras salariales y condiciones laborales dignas para todos los trabajadores del sector público. Esta convergencia amplía la dimensión del conflicto y refuerza la presión hacia las autoridades provinciales.

Episodios de tensión y continuidad nocturna

La jornada del lunes no estuvo exenta de incidentes. Durante el desarrollo de la medida se registraron episodios de violencia con un turista, en un contexto de tensión derivado de la interrupción del tránsito.

A pesar de ese antecedente, la protesta se extendió durante la noche sin que los manifestantes abandonaran el lugar. La decisión de sostener el corte hasta la madrugada refuerza el carácter firme de la medida y la determinación de los participantes de mantener visible el conflicto.

Un conflicto abierto

El corte sobre la Ruta Nacional 60 continúa activo mientras los docentes y los trabajadores precarizados esperan señales concretas de parte de las autoridades. El rechazo a la conciliación obligatoria dictada por la Provincia marca una postura de confrontación frente a los mecanismos institucionales propuestos hasta el momento.

En este escenario, el conflicto se mantiene abierto y con posibilidad de escalada. La clave inmediata radica en si se concreta la presencia de autoridades que puedan mediar ante el Gobernador, tal como exigen los referentes. De lo contrario, el anuncio de una eventual profundización de las medidas anticipa días de mayor tensión en Tinogasta, con impacto no solo en el ámbito educativo, sino en el conjunto del sector público local.

