05/02/2026

Tormentas fuertes: rige alerta amarilla para Catamarca

| Provinciales |

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para Catamarca, Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, el sur de Santa Fe, San Luis y el norte de la provincia de Buenos Aires.

En Catamarca, el mal tiempo afectará a los departamentos Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán. También alcanzará a las localidades de Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta.

La advertencia rige para esta noche, y la madrugada del viernes. Se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundantes precipitaciones en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Según informó el organismo, los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 50 milímetros.