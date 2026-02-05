Tormentas fuertes: rige alerta amarilla para Catamarca
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para Catamarca, Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, el sur de Santa Fe, San Luis y el norte de la provincia de Buenos Aires.
En Catamarca, el mal tiempo afectará a los departamentos Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán. También alcanzará a las localidades de Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta.
La advertencia rige para esta noche, y la madrugada del viernes. Se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundantes precipitaciones en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.
Según informó el organismo, los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 50 milímetros.