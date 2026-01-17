Nota Leída 194

Tormentas intensas dejaron rutas intransitables y daños

Las fuertes tormentas registradas desde la madrugada de ayer fueron bajo alerta naranja, provocaron acumulados de lluvias muy dispares en la Capital, crecidas de ríos y arroyos, cortes e intransitabilidad en rutas provinciales y nacionales, además de daños materiales y operativos de emergencia en distintos departamentos de la provincia. Lo peor de la jornada fue la imprudencia de la gente cruzando badenes a pesar de las advertencias, para hoy la alerta continua, está previsto más lluvias por la tarde incluso para este domingo.

Según el balance de precipitaciones de la Red de Estaciones Meteorológicas Municipales (REMM), los eventos fueron intensos y altamente localizados, con registros que alcanzaron picos cercanos a los 60 milímetros en cortos períodos y acumulados mensuales elevados en varios sectores. En la Capital, el mayor registro se dio en SEPAVE Norte, con 124 milímetros, seguido por Km 22 El Tala, con 123,9 milímetros, donde continuaba lloviendo al momento de la publicación. También se reportaron 93,2 milímetros en el Parque Adán Quiroga, 84,6 milímetros en Pueblo Perdido y 69,6 milímetros en Valle Chico.

Desde la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Capital señalaron que, en el caso del Parque Adán Quiroga, el acumulado actual ya representa casi el 80 % de todo lo registrado en enero de 2025, cuando se habían medido 118,6 milímetros. En este contexto, advirtieron que el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional prevé para el período enero, febrero, marzo lluvias entre un 40 y un 45 % por encima de lo normal, lo que incrementa la probabilidad de nuevos eventos intensos.

Las precipitaciones generaron además serias complicaciones en la red vial provincial. Vialidad Provincial informó que, debido a la crecida de ríos y arroyos, la Ruta Provincial N°48 permanece intransitable tanto en la zona de Aconquija como en el camino a la Cuesta de La Chilca, en el departamento Andalgalá, por el aumento del caudal del río Villa Vil. En estos sectores, personal del organismo trabaja en el despeje de badenes afectados por arrastre de barro y sedimentos.

En tanto, en la Ruta Provincial N°1, en el tramo Las Chacritas–Singuil, el tránsito continúa interrumpido por la presencia de barro sobre la calzada, mientras que en el departamento Belén, las lluvias persistentes en el Norte Grande y Norte Chico mantienen intransitable la Ruta Provincial N°46, a la espera de una mejora en las condiciones climáticas.

La Ruta Provincial N°42, entre La Cumbre y Guayamba, presenta lluvias y neblina constantes, con el río Guayamba en crecida, por lo que se solicitó extrema precaución al circular, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal vial.

También se registraron complicaciones en rutas nacionales. Vialidad Nacional recomendó circular con extrema precaución en la Ruta Nacional N°60, especialmente en la Quebrada de la Cébila, por presencia de agua en badenes y material sobre la calzada, situación que se replica en la zona de Santa María. En la Ruta Nacional N°40, entre los kilómetros 4222 y 4238, se advirtió sobre crecidas de ríos y acumulación de material aluvional, producto de las lluvias intensas.

Las tormentas provocaron además daños. En el departamento Valle Viejo, un algarrobo de gran porte ocasionó el colapso parcial de una medianera en una vivienda del barrio 50 Viviendas Nuevo Sol, en la localidad de Polcos, lo que motivó un operativo de Defensa Civil tras el alerta de vecinos y de la familia afectada.

En el lugar trabajó una cuadrilla especializada que realizaron tareas de poda controlada, logrando reducir el peso del árbol y eliminar sectores comprometidos, garantizando la seguridad de los ocupantes de la vivienda y evitando nuevos desprendimientos. Los damnificados señalaron que habían solicitado con anterioridad la poda preventiva. Desde los organismos provinciales y nacionales reiteraron el pedido a la población de evitar circular por sectores afectados, extremar las precauciones y respetar las indicaciones del personal hasta que la situación se normalice./ELANCASTI