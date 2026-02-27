27/02/2026 || Locales |
TEMAS: BELÉN, FÚTBOL
Torneo Provincial de Fútbol Femenino: Hoy juega San Luis de Belén en Capital de Catamarca
Quedaron confirmadas las ternas arbitrales para los partidos del Torneo Provincial de Fútbol Femenino.
La acción comienza hoy a las 18 en el estadio Primo Antonio Prevedello, con el partido entre Defensores de Esquiú y San Luis, de Belén.
Este encuentro tendrá el arbitraje de Tamara Olea, que estará acompañada por Matías Salcedo y Mariel Martínez, todos de la Liga Catamarqueña de Fútbol.