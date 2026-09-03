Nota Leída 253

| Minería | 03/09/2026 |

Trabajadores de Liex Zijin, nuevamente en alerta por retraso salarial

Los trabajadores de la empresa minera de origen chino Liex Zijin radicada en Fiambalá, iniciaron un estado de alerta junto al gremio AOMA hasta el viernes, en el marco de un reclamo por una actualización salarial.

Si hasta ese día no existe un ofrecimiento por parte de la patronal que permita acercar posiciones respecto del pedido del gremio, el próximo lunes iniciarán medidas de fuerza.

Además de la cuestión salarial, durante la asamblea realizada en el día de la fecha, el sindicato detectó serias irregularidades en distintas áreas torno a la seguridad e higiene laboral, por lo que se procedió a retirar herramientas y a clausurar sectores hasta tanto la empresa no brinde las garantías correspondientes.

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