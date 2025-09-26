Nota Leída 123

26/09/2025

Trabajadores municipales de Pomán retoman el corte de la ruta 46

| Provinciales |

Luego de una reunión realizada este viernes, los trabajadores municipales de Pomán decidieron retomar el corte de ruta como medida de fuerza, ante la falta de respuestas por parte del intendente Francisco Gordillo y las autoridades provinciales al reclamo por mejoras salariales.

En el lugar se encuentran presentes representantes de la seccional local y provincial de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), quienes acompañan a los empleados municipales en esta nueva jornada de protesta.

Según se informó a través de las redes sociales del gremio, la decisión fue tomada tras agotar instancias de diálogo sin obtener soluciones concretas. En este contexto, desde ATE se convocó a las familias y a toda la planta de trabajadores municipales a sumarse al reclamo.

