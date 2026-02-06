Nota Leída 32

Transitar con precaución por Ruta 40 en Santa María

| Provinciales |

Vialidad Nacional informa que, por crecida de ríos, se debe transitar con suma precaución por Ruta Nacional 40, entre Las Abritas y Santa María.

Se recomienda especial cuidado en el cruce de badenes por presencia de agua y material de arrastre en calzada. En caso de aumentar el caudal de agua abstenerse de continuar y esperar que éste disminuya.

Personal y equipos de la sobrestantía de zona trabajan en el despeje de badenes.