09/02/2026
Transitar con precaución por Ruta 40, en Santa María
Vialidad Nacional informa que se debe transitar con precaución por Ruta Nacional 40, entre Las Abritas y Santa María, por acumulación de material aluvional en badenes. Personal y equipos de la DNV trabajan en el despeje y limpieza de calzada, especialmente a la altura del kilómetro 4.218.
Se solicita disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas de obra en el frente de trabajo.