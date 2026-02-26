Nota Leída 33

26/02/2026

Transitar con precaución por Ruta N° 40, Quebrada de Belén – DNV se encuentra trabajando sobre calzada

Vialidad Nacional inició tareas de bacheo de calzada sobre *Ruta Nacional 40*, en la Quebrada de Belén, entre la ciudad cabecera departamental y el río Agua Clara.

Los trabajos, que están a cargo de personal afectado a la Sobrestantía Belén, sirven para mejorar las condiciones de transitabilidad segura de los usuarios y para preservar el estado de la estructura vial en esta importante vía, que constituye la principal vía de comunicación con varias localidades del departamento, como así también con Santa María y, de manera indirecta, con Antofagasta de la Sierra, en la puna catamarqueña.

La Ruta Nacional 40 se extiende en Catamarca a lo largo de 270 kilómetros y comunica el norte de La Rioja con el sur de Tucumán, en los Valles Calchaquíes. Además de su importancia para el turismo, constituye una vía esencial para el transporte de productos e insumos de la minería de la zona, como así también de la actividad agrícola y ganadera.

Vialidad Nacional solicita a los usuarios que transiten por este tramo disminuir la velocidad en la proximidad a los frentes de trabajo y respetar las señales preventivas de obra, que advierten la presencia de personal y equipos de la DNV trabajando sobre calzada.

