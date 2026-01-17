Nota Leída 166

17/01/2026

Transitar con precaución por Ruta Nacional 40

Catamarca Vialidad Nacional informa a los usuarios de la Ruta Nacional 40 tramo Las Abritas hasta el Desmonte, departamento Santa María, transitar con mucha precaución en ese sector porque esta habilitado media calzada en los cruces de ríos y badenes.

A su vez a los usuarios de la Ruta Nac 40 en tramo Quebrada de Belén km 4100, esta habilitada media calzada por derrumbe producto de la lluvia de ayer.

En el día de hoy los compañeros del campamento del lugar están trabajando para habilitar el total de la calzada, luego de las intensas lluvias y el material de arrastre que quedo en calzada.

Se ruega respetar las señales preventivas.