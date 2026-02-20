Nota Leída 36

20/02/2026

Santa María

Transitar con precaución por Ruta Nacional N° 40, entre Las Abritas y San José

Vialidad Nacional informa que se debe transitar con precaución, especialmente al cruzar badenes, por Ruta Nacional 40, entre Las Abritas y San José.

Como consecuencia de las lluvias de ayer se produjo la crecida de los ríos que son atravesados por la ruta y en varios sectores hay acumulación de material de arrastre sobre calzada.

Personal y equipos afectados a la Sobrestantía Santa María trabajan en el despeje de calzada.

Se solicita reducir la velocidad y respetar las señales preventivas de obra.

