Personal y equipos afectados a la Sobrestantía Santa María trabajan en el despeje de calzada.
Transitar con precaución por Ruta Nacional N° 40, entre Las Abritas y San José
Vialidad Nacional informa que se debe transitar con precaución, especialmente al cruzar badenes, por Ruta Nacional 40, entre Las Abritas y San José.
Como consecuencia de las lluvias de ayer se produjo la crecida de los ríos que son atravesados por la ruta y en varios sectores hay acumulación de material de arrastre sobre calzada.
Se solicita reducir la velocidad y respetar las señales preventivas de obra.