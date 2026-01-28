Nota Leída 34

28/01/2026

Tránsito interrumpido en estas rutas provinciales

| Provinciales |

La Dirección Provincial de Vialidad informa que se encuentra interrumpido el tránsito en los siguientes tramos:

Ruta Provincial N° 19: tramo Huillapima – Chañaritos

Ruta Provincial N° 24: tramo Miraflores – Las Tejas

Cruce de El Pantanillo

En la Ruta Provincial N° 19, a la altura de la zona del río, se produjo la caída de una torre de alta tensión, situación que, sumada al importante incremento del caudal, obligó a continuar con el corte total del tránsito.

Asimismo, la Ruta Provincial N° 24, en el tramo que conecta Miraflores con Las Tejas, continúa con corte total para todo tipo de vehículos debido al caudal del Río del Valle.

Se solicita a los usuarios evitar circular por las zonas afectadas y respetar las indicaciones del personal que se encuentra trabajando.