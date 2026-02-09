Nota Leída 67

09/02/2026

Ruta Nacional N° 60

Tránsito interrumpido en quebrada de la Cébila

El tránsito vehicular se encuentra interrumpido sobre la Ruta Nacional N° 60, en la zona de la Quebrada de La Cebila, debido a que un camión quedó atravesado sobre la calzada.

Según se informó, el vehículo se encuentra enterrado y presenta las cubiertas rotas, por lo que permanece inmovilizado a la espera del arribo de una máquina vial que permita retirarlo del lugar.

El inconveniente sería en el sector del desvío, motivo por el cual todos los vehículos están siendo derivados por la vecina provincia de La Rioja, hasta tanto se logre normalizar la circulación.

Se solicita a los conductores circular con precaución y atender las indicaciones del personal que trabaja en la zona.

