30/01/2026

Tránsito interrumpido de manera momentánea en Ruta 40, Punta de Balasto

Vialidad Nacional informa que, por un espacio aproximado de una hora y media, se interrumpirá momentáneamente el tránsito sobre Ruta Nacional 40, a la altura de la localidad de Punta de Balasto, Santa María (kilómetro 4.231), por abundante acumulación de barro en calzada.

Personal y equipos de la Sobrestantía Santa María trabajan en el lugar para despejar y limpiar la calzada y, de esta manera, evitar riesgo para los usuarios de la ruta.

Se solicita respetar las señales preventivas colocadas en el lugar.