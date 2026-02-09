Nota Leída 64

09/02/2026

Tránsito normalizado por la Ruta N° 60 en La Cébila

El tránsito vehicular fue habilitado nuevamente sobre la Ruta Nacional N° 60, a la altura de la Quebrada de La Cebila, luego de que se lograra liberar la calzada tras el incidente protagonizado por un camión que había quedado atravesado en el sector del desvío.

Si bien la circulación ya se encuentra restablecida, se solicita transitar con extrema precaución, ya que personal y maquinaria vial continúan trabajando en la zona, se solicita transitar con precaución y respetar las señales preventivas.