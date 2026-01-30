30/01/2026 || Provinciales |
SANTA MARÍA
Tránsito por Ruta 40 en Punta Balasto nuevamente habilitado
Vialidad Nacional informa que se habilitó el paso de todo tipo de vehículos por Ruta Nacional 40, en Punta Balasto, Santa María, entre los kilómetros 4.230 y 4.232, aunque con suma precaución por presencia de barro y agua en calzada.
Se solicita a los usuarios disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas que advierten la presencia de personal y equipos de la DNV trabajando en calzada.
El tránsito por el lugar había sido inicialmente interrumpido por razones de seguridad y, posteriormente, se restringió por media calzada.