Nota Leída 328

| Provinciales | 03/10/2026 |

Tras un allanamiento, recuperan moto robada y detienen a un joven

El procedimiento se concretó en un inmueble ubicado sobre la Ruta Provincial N.° 7, donde la Policía también secuestró motopartes y otro rodado de dudosa procedencia.



ICAÑO — Una minuciosa tarea investigativa llevada a cabo por el personal de la Comisaría de Icaño permitió esclarecer el robo de un vehículo en el departamento La Paz. A raíz de una denuncia penal radicada por una mujer, quien expuso ante las autoridades la sustracción de su motocicleta de 110 cc, la fuerza de seguridad activó los protocolos correspondientes para dar con el paradero del bien.

Con los indicios y las pruebas recolectadas en las primeras pesquisas, los uniformados se constituyeron formalmente en una propiedad situada sobre la Ruta Provincial N.° 7, a unos 4 kilómetros de la localidad de Icaño. En el lugar, y bajo los lineamientos de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, se materializó un registro domiciliario que arrojó resultados positivos para la causa.

Elementos secuestrados y arresto

Durante la inspección del inmueble, los efectivos policiales lograron cumplir con las directivas judiciales y secuestraron los siguientes elementos vinculados a posibles maniobras delictivas:

• Recuperación del rodado: Localizaron e incautaron la motocicleta tipo 110 cc que coincidía exactamente con el rodado denunciado por la damnificada.

• Incautación preventiva: Encontraron una segunda motocicleta, marca Zanella Due 110 cc, la cual carecía de la documentación correspondiente y quedó resguardada por dudosa procedencia.

• Secuestro de motopartes: Se colectaron diversas piezas y partes de motocicletas que se encontraban acopiadas dentro del domicilio.

Al finalizar las diligencias procesales, el personal policial procedió al arresto de un joven de 22 años de edad, de apellido Tejeda. El sospechoso fue trasladado a la dependencia policial y quedó inmediatamente a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron los pasos legales a seguir para determinar su situación de detención.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA