Nota Leída 193

| Provinciales | 28/10/2026 |

CAPITAL

Un menor de 13 años logró escapar tras un intento de secuestro cuando salía de la escuela

Un grave e inquietante hecho ocurrió en la Capital alrededor de las 18:40 horas, cuando un adolescente de 13 años salía del colegio y se dirigía hacia su domicilio. Mientras transitaba por las inmediaciones de la calle Los Tulipanes y Flor de Cardón, en el sector norte de la ciudad, fue abordado por un sujeto desconocido que intentó obligarlo a ingresar por la fuerza a una vivienda.

A pesar de la situación de violencia y peligro, el joven reaccionó forcejeando con el agresor hasta lograr zafarse y escapar de sus manos. La secuencia fue presenciada de manera circunstancial por un automovilista que circulaba por la zona, quien asistió de inmediato al menor y observó cómo el atacante —un hombre estimado de entre 30 y 35 años— se daba a la fuga.

En medio de un cuadro de shock traumático tras la traumática experiencia vivida, el menor logró comunicarse telefónicamente con su madre, quien se presentó rápidamente en el lugar para contenerlo y acompañarlo.

Actualmente, las autoridades trabajan en el caso para esclarecer lo sucedido. Entre las medidas en curso, se busca determinar la presencia de cámaras de seguridad públicas o privadas en la zona para confirmar la secuencia del ataque, identificar al responsable y sumar evidencia al testimonio del automovilista que actuó como testigo clave en el lugar. La investigación continúa en desarrollo.

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