26/02/2026

Trasladan vehículos incautados en Belén hacia un depósito ubicado en la ciudad de Londres

La Municipalidad de Belén, bajo la gestión del Intendente Cristian Yapura, en colaboración con la Fiscalía, ejecutó la relocalización de los vehículos incautados que se encontraban estacionados en la calle San Martín, tras un operativo policial, atendiendo a un pedido vecinal para implementar mejoras en la Plaza Olmos y Aguilera y reforzar la seguridad; los vehículos fueron trasladados a un depósito ubicado en la ciudad de Londres; el intendente expresó su agradecimiento al personal municipal y a las autoridades judiciales por su participación. /JLA

