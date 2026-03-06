Nota Leída 84

05/03/2026

Trump recibió a Messi y al plantel de Inter Miami

Lionel Messi puso fin al misterio que sobrevolaba su viaje a esta capital junto al plantel del Inter Miami y finalmente se encontró, por primera vez, con el presidente norteamericano, Donald Trump, en la Casa Blanca.

En medio de la convulsión global por la guerra en Medio Oriente, el líder republicano recibió esta tarde en la Sala Este al plantel del Inter Miami por su condición de campeón de la MLS Cup 2025, y Messi fue de la partida, pese a que en el pasado se ha mostrado reacio a los eventos con tinte político.

La primera foto de Messi con Trump ocurre en un momento candente de la política internacional, en plena escalada de la guerra en Medio Oriente que desencadenó la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán. Un eventual faltazo del capitán argentino a la invitación oficial seguramente hubiera generado ruido en Washington.

#Deportes| 📌🗣️El presidente Donald Trump recibe al Inter de Miami de Lionel Messi tras ser campeón de la MLS. pic.twitter.com/DEEX91Al1Q — EL EDÉN MX 2.0 (@eledenmx20) March 5, 2026

Más allá de que ha sido elogioso con Messi, Trump es un confeso fan del portugués Cristiano Ronaldo, a quien el año pasado recibió junto a su esposa, la argentina Georgina Rodríguez, en el Salón Oval. El presidente lo catalogó como “el mejor jugador del mundo”, y de hecho el líder norteamericano tiene un cuadro con una foto junto al astro portugués en la Palm Room de la Casa Blanca.

La visita a la Casa Blanca del club de Florida -que también contó con el entrenador Javier Mascherano, entre otros argentinos- se da en la previa del partido que el Inter Miami sostendrá el sábado ante el equipo local, DC United, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, a una hora de la capital norteamericana.

Es habitual que la Casa Blanca invite a equipos estadounidenses tras un triunfo deportivo, sea de carácter nacional o internacional. Por ejemplo, la selección masculina de hockey sobre hielo, ganadora de la medalla de oro en los recientes Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, tuvo una audiencia con Trump el mes pasado en el Salón Oval y posó para las fotos en el Jardín Sur.

Inter Miami fue invitado por la administración Trump después de haber ganado la MLS al vencer en la final a Vancouver Whitecups el 6 de diciembre pasado, con una participación estelar de Messi durante todo el torneo.

Messi -quien aún no ratificó si formará parte de la selección argentina en la próxima Copa del Mundo, que tiene a Estados Unidos como una de sus sedes- se había mostrado en el pasado reacio a mostrarse con políticos.

Por ejemplo, por un “tema de agenda”, se ausentó de la entrega de la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima condecoración civil de Estados Unidos, que le fue otorgada por el ahora expresidente norteamericano Joe Biden, el 4 de enero de 2025. Fue el primer argentino en recibirla.

Biden decidió otorgarle la distinción por su carrera futbolística, los programas de salud y educación para niños de todo el mundo que apoya por medio de la Fundación Leo Messi, y su labor como embajador de Buena Voluntad de Unicef.

En aquella ceremonia en la Casa Blanca, pocos días antes de la asunción de Trump para su segundo mandato, fueron distinguidas 18 personalidades, como Bono, líder de la banda de pop U2; Hillary Clinton, exsecretaria de Estado y excandidata presidencial demócrata; los actores Michael J. Fox y Denzel Washington, y el basquetbolista Earvin “Magic” Johnson.

En noviembre pasado, tanto Trump como Messi participaron en Miami del Americas Business Forum, pero en ese momento no se cruzaron.

En los últimos meses, el presidente norteamericano mostró su admiración por Cristiano Ronaldo, que ha mantenido durante años una rivalidad futbolística con Messi. El capitán argentino ostenta el récord histórico con ocho Balones de Oro, mientras que la estrella de la selección portuguesa obtuvo cinco. La Nación

