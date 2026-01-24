Nota Leída 100

Ultiman detalles para la inauguración del puente de Santa María

| Provinciales |

El gobernador Raúl Jalil recibió a la intendenta de Santa María, Érica Inga, con el objetivo de comenzar a definir los detalles organizativos de lo que será la inauguración del puente de acceso norte de Las Mojarras, prevista para marzo próximo. Se trata de la obra vial más extensa del NOA, que cuenta con más de 350 metros de extensión con doble mano de circulación, ubicado sobre Ruta Provincial N°149.

En la agenda desarrollada se dialogó sobre las obras complementarias que restan ejecutar para dejar el puente en condiciones de una pronta inauguración, así como también sobre los aspectos logísticos y técnicos vinculados al acto oficial. En ese marco, se destacó la importancia de esta obra para mejorar la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo productivo y turístico en esta zona del Oeste catamarqueño.

Al mismo tiempo, en el encuentro se abordó el proyecto del Bypass de la circunvalación de Santa María, una iniciativa que permitirá descomprimir el tránsito pesado y ordenar la circulación urbana.

Fiesta Nacional de la Reina del Yokavil

En otro tramo de la reunión, la intendenta Inga dialogó con el gobernador sobre la 46° edición de la Fiesta Nacional de la Reina del Yokavil, que se llevará a cabo el viernes 30, sábado 31 y domingo 1° de febrero con una cartelera nacional que contará con artistas como Abel Pintos, La Konga, Los Tekis, El Chaqueño Palavecino, entre otros.

En ese contexto, se formalizó la invitación al mandatario provincial y se remarcó el acompañamiento del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, que por decisión del gobernador aportará al desarrollo y fortalecimiento de este evento cultural y turístico emblemático para Santa María y todo el Valle Calchaquí. /El Ancasti